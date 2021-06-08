О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук»
GOLDDENBOY

GOLDDENBOY

Сингл  ·  2021

Покажу тебе Питер

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп

4 лайка

GOLDDENBOY

Артист

GOLDDENBOY

Релиз Покажу тебе Питер

#

Название

Альбом

1

Трек Покажу тебе Питер (Acoustic)

Покажу тебе Питер (Acoustic)

GOLDDENBOY

Покажу тебе Питер

2:36

Информация о правообладателе: GOLDDENBOY
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Порезы
Порезы2023 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз Такой - какой я есть
Такой - какой я есть2022 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз Я не знаю
Я не знаю2022 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз Было одиноко
Было одиноко2021 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз Слова на бумажке
Слова на бумажке2021 · Альбом · GOLDDENBOY
Релиз Только не учи
Только не учи2021 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз По ночам
По ночам2021 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз Покажу тебе Питер
Покажу тебе Питер2021 · Сингл · GOLDDENBOY
Релиз Chinatown
Chinatown2020 · Сингл · GOLDDENBOY

Похожие альбомы

Релиз HATE
HATE2024 · Сингл · dayger
Релиз Типаж
Типаж2025 · Сингл · Sasha Ryane
Релиз Стихи
Стихи2023 · Сингл · кинопамять
Релиз Пора домой
Пора домой2023 · Альбом · PXWLL
Релиз Молочная река
Молочная река2025 · Сингл · Pavzash
Релиз Ретроспектива
Ретроспектива2024 · Альбом · ddandelion
Релиз Pubertat
Pubertat2023 · Сингл · GOVNO
Релиз Can't See
Can't See2025 · Сингл · SQXISLEY
Релиз 187
1872023 · Сингл · SMXKYDOG
Релиз Uber Black
Uber Black2025 · Сингл · архивболи
Релиз Юность
Юность2025 · Альбом · Buyster

Похожие артисты

GOLDDENBOY
Артист

GOLDDENBOY

