О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Nova Estação
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Duetos de Amor
Duetos de Amor2022 · Сингл · Bibi Ferreira
Релиз Bibi Canta Sinatra
Bibi Canta Sinatra2019 · Альбом · Bibi Ferreira
Релиз Night and Day / I've Got You Under My Skin
Night and Day / I've Got You Under My Skin2018 · Сингл · Bibi Ferreira
Релиз Histórias e Canções
Histórias e Canções2017 · Альбом · Bibi Ferreira
Релиз Natal em família
Natal em família2012 · Альбом · Bibi Ferreira
Релиз Uma suíte amorosa
Uma suíte amorosa2011 · Альбом · Bibi Ferreira
Релиз Tango
Tango2006 · Альбом · Bibi Ferreira
Релиз Bibi Canta Piaf (Ao Vivo)
Bibi Canta Piaf (Ao Vivo)2004 · Альбом · Bibi Ferreira
Релиз Brasileiro, Profissão Esperança (Ao Vivo)
Brasileiro, Profissão Esperança (Ao Vivo)1998 · Альбом · Gracindo Júnior

Похожие артисты

Bibi Ferreira
Артист

Bibi Ferreira

Coral Dó Ré Mi
Артист

Coral Dó Ré Mi

Семён Пащенко
Артист

Семён Пащенко

RainSoundScape
Артист

RainSoundScape

Космическая музыка для сна
Артист

Космическая музыка для сна

Tina Manko
Артист

Tina Manko

Звуки науки
Артист

Звуки науки

Заблудший путник
Артист

Заблудший путник

Релакс Музыка
Артист

Релакс Музыка

Soehngenetic
Артист

Soehngenetic

Алёша Фадеев
Артист

Алёша Фадеев

Симфонический оркестр п/у Юрия Силантьева
Артист

Симфонический оркестр п/у Юрия Силантьева

Ambient
Артист

Ambient