О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dexter Almada

Dexter Almada

Сингл  ·  2022

Prazer

Контент 18+

#Фанк, cоул
Dexter Almada

Артист

Dexter Almada

Релиз Prazer

#

Название

Альбом

1

Трек Prazer

Prazer

Dexter Almada

Prazer

2:54

Информация о правообладателе: Highlands Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Foi pra Mim
Foi pra Mim2025 · Сингл · Fênix RCD
Релиз Man Down
Man Down2025 · Сингл · Rauly031
Релиз Miragem
Miragem2024 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Imperatriz
Imperatriz2024 · Сингл · OG Horoi
Релиз Colorado
Colorado2024 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Movimentações
Movimentações2023 · Сингл · skayzito
Релиз Seu Perdão
Seu Perdão2023 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Agora Eu Entendo
Agora Eu Entendo2023 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Não Sei Se Vou Voltar
Não Sei Se Vou Voltar2023 · Сингл · Rauly031
Релиз Dark Life
Dark Life2023 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Parte de Mim
Parte de Mim2023 · Сингл · Liinc
Релиз Ela Quer Rebolar
Ela Quer Rebolar2023 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Ela Vem
Ela Vem2023 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Ciclos
Ciclos2023 · Альбом · Dexter Almada
Релиз Sempre Te Ajudei
Sempre Te Ajudei2023 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Ninguém Tá Puro
Ninguém Tá Puro2022 · Сингл · Dree
Релиз Glock
Glock2022 · Сингл · Queen Snake
Релиз Apollo, Pt1
Apollo, Pt12022 · Альбом · Dexter Almada
Релиз No Cap
No Cap2022 · Сингл · Dexter Almada
Релиз Prazer
Prazer2022 · Сингл · Dexter Almada

Похожие артисты

Dexter Almada
Артист

Dexter Almada

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож