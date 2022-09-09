О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Walden CSR

Walden CSR

Сингл  ·  2022

My Shorty

Контент 18+

#Хип-хоп
Walden CSR

Артист

Walden CSR

Релиз My Shorty

#

Название

Альбом

1

Трек My Shorty

My Shorty

Walden CSR

My Shorty

2:30

Информация о правообладателе: Walden CSR
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bahia 14
Bahia 142025 · Сингл · Walden CSR
Релиз Ojitos Verdes
Ojitos Verdes2024 · Сингл · Walden CSR
Релиз Idk
Idk2023 · Сингл · C.O.K.E
Релиз Mami Chula
Mami Chula2023 · Сингл · Walden CSR
Релиз Coachella
Coachella2023 · Сингл · Walden CSR
Релиз Migyal
Migyal2023 · Сингл · C.O.K.E
Релиз California
California2023 · Сингл · Walden CSR
Релиз Me Extrañas ?
Me Extrañas ?2023 · Сингл · Walden CSR
Релиз Denver
Denver2023 · Сингл · Walden CSR
Релиз Word Of Moods
Word Of Moods2022 · Альбом · Walden CSR
Релиз Agosto
Agosto2022 · Сингл · Walden CSR
Релиз Basta
Basta2022 · Сингл · Walden CSR
Релиз Wxawaxx
Wxawaxx2022 · Сингл · Walden CSR
Релиз My Shorty
My Shorty2022 · Сингл · Walden CSR
Релиз So Nice
So Nice2022 · Сингл · Walden CSR
Релиз Lógico
Lógico2022 · Сингл · Niam Lu

Похожие артисты

Walden CSR
Артист

Walden CSR

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож