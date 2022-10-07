Информация о правообладателе: 72$moke
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Emotions2024 · Сингл · Горшок72
Осень2024 · Сингл · Горшок72
Long Live 722024 · Альбом · Горшок72
База2023 · Альбом · Горшок72
Underdogs2023 · Сингл · Partack
December 212022 · Сингл · Горшок72
Fuck Fame2022 · Сингл · stormetensei
Trap Life2022 · Сингл · Горшок72
Puff72$Moke2022 · Сингл · stormetensei
Пластиковые воспоминания2022 · Сингл · jam72
Diamond Flow2022 · Сингл · Partack
Handwriting2022 · Сингл · Горшок72