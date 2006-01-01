О нас

Calvin

Calvin

Альбом  ·  2006

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

#Поп
Calvin

Артист

Calvin

Релиз Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

#

Название

Альбом

1

Трек Algo Mais Que o Preto e Branco

Algo Mais Que o Preto e Branco

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

5:07

2

Трек Três Anos

Três Anos

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

6:29

3

Трек Eu É Que Sei

Eu É Que Sei

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

3:27

4

Трек Hoje

Hoje

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

3:13

5

Трек Olá, Outubro

Olá, Outubro

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

4:21

6

Трек Vem

Vem

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

2:10

7

Трек Faça Durar

Faça Durar

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

4:10

8

Трек Ninguém

Ninguém

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

3:44

9

Трек De Outro Jeito

De Outro Jeito

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

4:53

10

Трек Há Tanto Que Nunca Pude Te Dizer

Há Tanto Que Nunca Pude Te Dizer

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

5:13

11

Трек Aqui

Aqui

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

3:46

12

Трек 1983

1983

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

3:51

13

Трек Fecha a Porta

Fecha a Porta

Calvin

Abre, Sou Só Eu (Ou Mais do Nada)

4:50

Информация о правообладателе: Calvin
