О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Noid

Noid

Сингл  ·  2022

Heart Waves

#Инструментальная

2 лайка

Noid

Артист

Noid

Релиз Heart Waves

#

Название

Альбом

1

Трек Heart Waves

Heart Waves

Noid

Heart Waves

3:27

Информация о правообладателе: NOID
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Rise Above
Rise Above2025 · Сингл · Noid
Релиз Dark Matter
Dark Matter2024 · Сингл · Noid
Релиз Mermaids
Mermaids2024 · Сингл · Noid
Релиз Cruise
Cruise2024 · Сингл · Noid
Релиз Restart
Restart2024 · Сингл · Noid
Релиз Trapped in Modals
Trapped in Modals2024 · Сингл · Noid
Релиз Millénarisme intemporel
Millénarisme intemporel2023 · Сингл · Noid
Релиз Blood
Blood2023 · Сингл · Noid
Релиз Heart Waves
Heart Waves2022 · Сингл · Noid
Релиз Feelings
Feelings2022 · Альбом · Noid
Релиз Clean
Clean2022 · Сингл · Noid
Релиз Mayday
Mayday2022 · Сингл · Noid
Релиз King of the Ice
King of the Ice2022 · Сингл · Noid
Релиз I Say
I Say2021 · Сингл · Noid
Релиз 500 CHF
500 CHF2021 · Альбом · Josethirty5
Релиз Hades
Hades2021 · Сингл · Noid
Релиз Flagship
Flagship2021 · Сингл · Noid
Релиз I Say
I Say2021 · Сингл · Noid
Релиз I say
I say2021 · Сингл · Noid
Релиз Well Adjusted
Well Adjusted2021 · Сингл · Noid

Похожие альбомы

Релиз Piano Covers, Vol. 8
Piano Covers, Vol. 82017 · Альбом · The Theorist
Релиз Keys To The Underground
Keys To The Underground2020 · Альбом · Gutter Keys
Релиз The Legend of Zelda: Acoustic Piano Covers
The Legend of Zelda: Acoustic Piano Covers2018 · Альбом · Claire Waluch
Релиз Popular Piano Covers
Popular Piano Covers2019 · Альбом · Claire Waluch
Релиз Video Game Piano Covers, Pt. 2
Video Game Piano Covers, Pt. 22016 · Альбом · Claire Waluch
Релиз Totoro Piano Medley (From "My Neighbor Totoro")
Totoro Piano Medley (From "My Neighbor Totoro")2023 · Сингл · Claire Waluch
Релиз Attack on Titan (Music Inspired by the Film) (Piano Version)
Attack on Titan (Music Inspired by the Film) (Piano Version)2021 · Альбом · Marco Velocci
Релиз OPUS 81
OPUS 812024 · Альбом · Michel Sanchez
Релиз Memories about
Memories about2024 · Альбом · Andrey Sinetskiy
Релиз Wrecked (Piano Version)
Wrecked (Piano Version)2023 · Сингл · PianoX
Релиз Aquatic Ambiance (From Donkey Kong Country)
Aquatic Ambiance (From Donkey Kong Country)2018 · Сингл · Claire Waluch
Релиз You See Big Girl / T:T (Music Inspired by the Film) (From Attack on Titan (Piano Version))
You See Big Girl / T:T (Music Inspired by the Film) (From Attack on Titan (Piano Version))2021 · Сингл · Marco Velocci

Похожие артисты

Noid
Артист

Noid

Mura Masa
Артист

Mura Masa

Little Simz
Артист

Little Simz

Kameron
Артист

Kameron

GASHI
Артист

GASHI

Oscar
Артист

Oscar

Emma-Louise
Артист

Emma-Louise

Lily
Артист

Lily

The Neptunes
Артист

The Neptunes

Thutmose
Артист

Thutmose

Obongjayar
Артист

Obongjayar

Coda
Артист

Coda

Jana
Артист

Jana