Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Passenger of Shit

Passenger of Shit

Альбом  ·  2012

Passenger of Shit 9

Контент 18+

#Электроника
Passenger of Shit

Артист

Passenger of Shit

Релиз Passenger of Shit 9

#

Название

Альбом

1

Трек Your Fanny Is My Dunny Can

Your Fanny Is My Dunny Can

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:23

2

Трек Snort Your Rectal Fumes

Snort Your Rectal Fumes

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

2:03

3

Трек Headupcunt 2

Headupcunt 2

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

2:26

4

Трек Cockupshittingwhore

Cockupshittingwhore

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

2:22

5

Трек Dung on Ya Face

Dung on Ya Face

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:12

6

Трек Shittune

Shittune

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:16

7

Трек Cleaning My Dick with Shit from a Corpse

Cleaning My Dick with Shit from a Corpse

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

2:15

8

Трек Worms

Worms

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

2:02

9

Трек Smash Ya Dick

Smash Ya Dick

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

1:54

10

Трек Dripping Anus

Dripping Anus

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:58

11

Трек Embalm My Testicles

Embalm My Testicles

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

4:39

12

Трек Rotten Cock Meat

Rotten Cock Meat

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:29

13

Трек Your Fanny Is My Dunny Can, Pt.2 (Urine Bitter)

Your Fanny Is My Dunny Can, Pt.2 (Urine Bitter)

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:49

14

Трек Plopalop (Interlude)

Plopalop (Interlude)

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

1:35

15

Трек Rotting Ass Field 2

Rotting Ass Field 2

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:34

16

Трек Nob Licking

Nob Licking

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

3:34

17

Трек Wanking Shit

Wanking Shit

Passenger of Shit

,

BLUE PONY

Passenger of Shit 9

3:24

18

Трек Trendy Unicorn Dung

Trendy Unicorn Dung

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

2:27

19

Трек Shitting out My Dick

Shitting out My Dick

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

6:48

20

Трек Love, Pt.2

Love, Pt.2

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

4:24

21

Трек Down Unda Starts to Tear You

Down Unda Starts to Tear You

Passenger of Shit

,

Vernon

Passenger of Shit 9

4:16

22

Трек Smash Ya Brains in With My Cock

Smash Ya Brains in With My Cock

Passenger of Shit

Passenger of Shit 9

5:13

Информация о правообладателе: Shit Wank Records
