GALXARA

GALXARA

Сингл  ·  2022

Sour

#Альтернативный рок

1 лайк

GALXARA

Артист

GALXARA

Релиз Sour

#

Название

Альбом

1

Трек Sour

Sour

GALXARA

Sour

3:01

Информация о правообладателе: GALXARA
Релиз You Are What You Eat
You Are What You Eat2023 · Сингл · GALXARA
Релиз Umami
Umami2023 · Сингл · GALXARA
Релиз Go F*ck Myself (GFM)
Go F*ck Myself (GFM)2022 · Сингл · GALXARA
Релиз Sour
Sour2022 · Сингл · GALXARA
Релиз I Miss The Days (Stripped)
I Miss The Days (Stripped)2020 · Сингл · GALXARA
Релиз I Miss The Days (feat. Party Pupils)
I Miss The Days (feat. Party Pupils)2020 · Сингл · GALXARA
Релиз Jealous of Myself (feat. Trevi Moran)
Jealous of Myself (feat. Trevi Moran)2020 · Сингл · Trevi Moran
Релиз Loving Nobody
Loving Nobody2020 · Сингл · GALXARA
Релиз Sway With Me (GALXARA Version)
Sway With Me (GALXARA Version)2020 · Сингл · GALXARA
Релиз Jealous of Myself
Jealous of Myself2020 · Сингл · GALXARA
Релиз Sway With Me
Sway With Me2020 · Сингл · GALXARA
Релиз KILLA KILLA
KILLA KILLA2019 · Сингл · GALXARA
Релиз Waste My Youth (Ethereal Version)
Waste My Youth (Ethereal Version)2019 · Сингл · GALXARA
Релиз Waste My Youth
Waste My Youth2019 · Сингл · GALXARA

Релиз Hi, It's Me
Hi, It's Me2019 · Альбом · Ashnikko
Релиз Unlikeable
Unlikeable2018 · Альбом · Ashnikko
Релиз Haus Party, Pt. 1
Haus Party, Pt. 12019 · Альбом · Todrick Hall
Релиз QUEEN DEGENERATE
QUEEN DEGENERATE2023 · Альбом · SNOW WIFE
Релиз Forever Diamondz - Collector's Edition
Forever Diamondz - Collector's Edition2006 · Альбом · Bratz
Релиз Sass Pancakes
Sass Pancakes2017 · Сингл · Ashnikko
Релиз DEMIDEVIL
DEMIDEVIL2021 · Альбом · Ashnikko
Релиз No Effort
No Effort2022 · Сингл · Princess Nokia
Релиз Best Friend (feat. Doja Cat) [Remix EP]
Best Friend (feat. Doja Cat) [Remix EP]2021 · Альбом · Doja Cat
Релиз DICTATOR
DICTATOR2020 · Сингл · REI AMI
Релиз Rules
Rules2019 · Сингл · Doja Cat

GALXARA
Артист

GALXARA

Doja Cat
Артист

Doja Cat

Selena Gomez
Артист

Selena Gomez

Stromae
Артист

Stromae

Nicki Minaj
Артист

Nicki Minaj

Halsey
Артист

Halsey

Marshmello
Артист

Marshmello

Camila Cabello
Артист

Camila Cabello

Demi Lovato
Артист

Demi Lovato

Mark Ronson
Артист

Mark Ronson

Dove Cameron
Артист

Dove Cameron

Young Miko
Артист

Young Miko

Madison Beer
Артист

Madison Beer