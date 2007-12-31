О нас

Alessandro Penezzi

Alessandro Penezzi

,

Charles da Flauta

Альбом  ·  2007

Harmonia Selvagem

#Латинская
Alessandro Penezzi

Артист

Alessandro Penezzi

Релиз Harmonia Selvagem

#

Название

Альбом

1

Трек Harmonia Selvagem

Harmonia Selvagem

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

3:37

2

Трек Arranca Toco

Arranca Toco

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

1:44

3

Трек Desvairada

Desvairada

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:57

4

Трек Samba no Morro

Samba no Morro

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:45

5

Трек Serenata dos Milhões de Arlequins

Serenata dos Milhões de Arlequins

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:09

6

Трек Primeiro Amor

Primeiro Amor

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

1:30

7

Трек Rio São Paulo

Rio São Paulo

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:01

8

Трек Minueto do Divertimento

Minueto do Divertimento

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

1:46

9

Трек Vôo da Mosca

Vôo da Mosca

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

3:08

10

Трек Espinha de Bacalhau

Espinha de Bacalhau

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:48

11

Трек Luana

Luana

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:15

12

Трек Arioso

Arioso

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

3:45

13

Трек Valsa N°7

Valsa N°7

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:00

14

Трек Entre Amigos

Entre Amigos

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

2:46

15

Трек Arranca Toco (Faixa Bônus)

Arranca Toco (Faixa Bônus)

Charles da Flauta

,

Alessandro Penezzi

Harmonia Selvagem

1:39

Информация о правообладателе: Charles da Flauta
