Сингл · 2022
The Child/I Was Made For Loving You
Firefly2022 · Сингл · Ella Fence
No Thank You2021 · Альбом · Ella Fence
Known Better2021 · Сингл · Ella Fence
Don't Feed the Monster (Vinnie LaDuce Remix)2020 · Сингл · Ella Fence
About You2020 · Сингл · Ella Fence
All I Do is Think2020 · Альбом · Ella Fence
Love Me on Purpose2019 · Сингл · Ella Fence
Don't Feed the Monster2019 · Сингл · Ella Fence
Waterside2019 · Сингл · Ella Fence
Call Girl2018 · Сингл · Ella Fence
Aeroplane Mode2017 · Сингл · Ella Fence
Aeroplane Mode2017 · Сингл · Christian Patey
Hollow Drum2017 · Сингл · Ella Fence
Cocaine2017 · Сингл · Ella Fence
Dancer2017 · Сингл · Ella Fence
Wanderlust2015 · Альбом · Ella Fence
Unknown Water2015 · Сингл · Ella Fence