Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

MC JHENNY

MC JHENNY

,

DJ GB do Dick

,

MC Duzinho do Cabaré

Сингл  ·  2022

Pode Pedir o Que Tu Quer

Контент 18+

#Латинская
MC JHENNY

Артист

MC JHENNY

Релиз Pode Pedir o Que Tu Quer

#

Название

Альбом

1

Трек Pode Pedir o Que Tu Quer

Pode Pedir o Que Tu Quer

MC JHENNY

,

MC Duzinho do Cabaré

,

DJ GB do Dick

Pode Pedir o Que Tu Quer

2:32

Информация о правообладателе: Funk das Galáxias
