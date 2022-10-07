О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

KIRZHNER

KIRZHNER

Сингл  ·  2022

Сладкая Кома

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
KIRZHNER

Артист

KIRZHNER

Релиз Сладкая Кома

#

Название

Альбом

1

Трек Сладкая Кома

Сладкая Кома

KIRZHNER

Сладкая Кома

2:43

Информация о правообладателе: OG LOC GANG MUSIC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Небо в осколках
Небо в осколках2025 · Альбом · KIRZHNER
Релиз Все псы попадают в рай
Все псы попадают в рай2025 · Сингл · KIRZHNER
Релиз Счастлив сейчас
Счастлив сейчас2025 · Альбом · KIRZHNER
Релиз Добро пожаловать в притон
Добро пожаловать в притон2024 · Сингл · KIRZHNER
Релиз Любовь и кроссовки
Любовь и кроссовки2024 · Альбом · KIRZHNER
Релиз Улицы дома подъезды
Улицы дома подъезды2024 · Сингл · KIRZHNER
Релиз Слезы на губах
Слезы на губах2024 · Сингл · KIRZHNER
Релиз FORMULA
FORMULA2024 · Альбом · KIRZHNER
Релиз Истории наших дней
Истории наших дней2023 · Альбом · KIRZHNER
Релиз БЭБИМИЛА
БЭБИМИЛА2022 · Сингл · KIRZHNER
Релиз Сладкая Кома
Сладкая Кома2022 · Сингл · KIRZHNER
Релиз Каприз
Каприз2022 · Альбом · KIRZHNER

Похожие артисты

KIRZHNER
Артист

KIRZHNER

3TERNITY
Артист

3TERNITY

Hariki
Артист

Hariki

woee33
Артист

woee33

sadkawaii
Артист

sadkawaii

ICELOWSIDE
Артист

ICELOWSIDE

t1de
Артист

t1de

VICESET
Артист

VICESET

Pure
Артист

Pure

ch3nsw
Артист

ch3nsw

psychokid
Артист

psychokid

Lazyy
Артист

Lazyy

stowaway
Артист

stowaway