О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shasank Sekhar

Shasank Sekhar

,

Lopa Mudra

Сингл  ·  2022

To Pain Dil Mora Awara

#Со всего мира
Shasank Sekhar

Артист

Shasank Sekhar

Релиз To Pain Dil Mora Awara

#

Название

Альбом

1

Трек To Pain Dil Mora Awara

To Pain Dil Mora Awara

Shasank Sekhar

,

Lopa Mudra

To Pain Dil Mora Awara

4:09

Информация о правообладателе: Crunchy Entertainment
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Alasi Phula
Alasi Phula2024 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Hanuman Chalisha
Hanuman Chalisha2024 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Prabhu He
Prabhu He2024 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Kula Nandan
Kula Nandan2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз To Prema Besi Dau Sadhuchi
To Prema Besi Dau Sadhuchi2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Sunanaki Suna Bhauni
Sunanaki Suna Bhauni2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Dil Diya Hai Jaan Bhi Denge
Dil Diya Hai Jaan Bhi Denge2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Udja Kale Kawan
Udja Kale Kawan2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Tu Mora E Janma Ra
Tu Mora E Janma Ra2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Prema Heigala
Prema Heigala2023 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Mitwa Re (Male Version)
Mitwa Re (Male Version)2022 · Сингл · ARUN MANTRI
Релиз Heera Neela Moti Manika
Heera Neela Moti Manika2022 · Сингл · Prem Anand
Релиз To Pain Dil Mora Awara
To Pain Dil Mora Awara2022 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Dina Tie Prema Hei Thila
Dina Tie Prema Hei Thila2022 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Sindura Kahijae Mate Asi
Sindura Kahijae Mate Asi2022 · Сингл · Sital Kabi
Релиз Saraga Raija
Saraga Raija2022 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз To Premara Reshami Jalare
To Premara Reshami Jalare2022 · Альбом · Shasank Sekhar
Релиз NARAKA DANDA
NARAKA DANDA2022 · Сингл · Shasank Sekhar
Релиз Mo Maa Mo Desha Sunara Bharata Barsha
Mo Maa Mo Desha Sunara Bharata Barsha2022 · Альбом · Shasank Sekhar
Релиз Dil Re Achi Tori Naa - Sad Song
Dil Re Achi Tori Naa - Sad Song2022 · Альбом · Shasank Sekhar

Похожие артисты

Shasank Sekhar
Артист

Shasank Sekhar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож