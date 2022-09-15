Информация о правообладателе: Sarfaraz Afridi
Сингл · 2022
Pa Kashmalo Ki Mi Halal Kai
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Bansuri2025 · Сингл · Arman Khan
Pehla Pyar2025 · Сингл · Arman Khan
Rokhsatona2024 · Сингл · Arman Khan
Ranzoora2024 · Сингл · Red Shirt wala
Ishq Tappy2023 · Сингл · Arman Khan
Maenigam2023 · Сингл · Arman Khan
Khob2023 · Сингл · Arman Khan
Meene De Dase Lewane Kram2023 · Сингл · Arman Khan
Sta Da Khaal Pa Khkulawalo Pa Arman Yam2023 · Сингл · Arman Khan
Khair De Ka Sare Janan Ta Na Rasi2023 · Сингл · Arman Khan
Na Saz Sho Na Soz Sho2023 · Сингл · Arman Khan
Arman da Stha Zwani Poetry2023 · Сингл · Arman Khan
Pa Kashmalo Ki Mi Halal Kai2022 · Сингл · Arman Khan
Kotha Dilam2022 · Альбом · Arman Khan
Dil Dhak Se Dhadak Jaala2022 · Альбом · Sapna Singh
Za Da Jara Adat Sarey Yam2021 · Альбом · Arman Khan
Ya Saqi Da Sra Angor2021 · Альбом · Arman Khan
Naya Saal Me Hau Da2020 · Альбом · Arman Khan
niki niki gal2020 · Сингл · Arman Khan
Sta Nama Dase Wa2018 · Сингл · Arman Khan