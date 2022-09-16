О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dewi Kirana

Dewi Kirana

Сингл  ·  2022

Selangkung Rong Langkung

#Поп
Dewi Kirana

Артист

Dewi Kirana

Релиз Selangkung Rong Langkung

#

Название

Альбом

1

Трек Selangkung Rong Langkung

Selangkung Rong Langkung

Dewi Kirana

Selangkung Rong Langkung

5:30

Информация о правообладателе: Anugrah Media Musik
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bli Due Duit
Bli Due Duit2024 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Payungan
Payungan2024 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз The Best Tarling
The Best Tarling2024 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Gebyar DJ Tarling
Gebyar DJ Tarling2023 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Salah Pilih
Salah Pilih2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Kalah Materi
Kalah Materi2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Mujaer Mundur
Mujaer Mundur2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Brandal Tua
Brandal Tua2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Braja Tumama
Braja Tumama2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Pecak Welut
Pecak Welut2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Aja Demenan Dikit
Aja Demenan Dikit2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Wadon Pajangan
Wadon Pajangan2023 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз Selangkung Rong Langkung
Selangkung Rong Langkung2022 · Сингл · Dewi Kirana
Релиз No 1 Tarling Pantura
No 1 Tarling Pantura2022 · Альбом · Lintang Kharisma
Релиз Pecah Piring
Pecah Piring2022 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Jodoh Tukar
Jodoh Tukar2022 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Yaman Madu
Yaman Madu2022 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Godong Lompong
Godong Lompong2022 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Demen Mlayu Mlayu
Demen Mlayu Mlayu2022 · Альбом · Dewi Kirana
Релиз Banjar Petung
Banjar Petung2022 · Альбом · Dewi Kirana

Похожие артисты

Dewi Kirana
Артист

Dewi Kirana

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож