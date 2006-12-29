О нас

Информация о правообладателе: ManipuriZone
Другие альбомы артиста

Релиз Jhuri
Jhuri2024 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Shalvi Harul
Shalvi Harul2023 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Bna Sadak Sadak
Bna Sadak Sadak2023 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Mahino Garmi Ko
Mahino Garmi Ko2023 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Vivah Geet
Vivah Geet2023 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Khali Dil Ka Makaan
Khali Dil Ka Makaan2023 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Ghungroo Ye Tere
Ghungroo Ye Tere2022 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Fan Natti King Da
Fan Natti King Da2022 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Bhai Ri Choti Saliye
Bhai Ri Choti Saliye2021 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Dil Laga Taan Sathi
Dil Laga Taan Sathi2021 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Himachal Bassi Lena
Himachal Bassi Lena2021 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Kashmakash
Kashmakash2021 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Ghunghara Ke Hanuman
Ghunghara Ke Hanuman2021 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Apna Andaaz
Apna Andaaz2020 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Tur Jana
Tur Jana2016 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Chatke Hairamdana
Chatke Hairamdana2011 · Альбом · Dinesh Sharma
Релиз Pukninggi Wahei Kayashe
Pukninggi Wahei Kayashe2007 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Pukninggi Apamba Phongliba
Pukninggi Apamba Phongliba2007 · Сингл · Maibam Roshibina
Релиз Tellangga Mamei
Tellangga Mamei2006 · Сингл · Dinesh Sharma
Релиз Tellangga Mamei
Tellangga Mamei2006 · Сингл · Pushparani Huidrom

Dinesh Sharma
Артист

Dinesh Sharma

