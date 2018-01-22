О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

PARMOD SHARMA

PARMOD SHARMA

Сингл  ·  2018

Rangwa Gir Jayeda

#Со всего мира
PARMOD SHARMA

Артист

PARMOD SHARMA

Релиз Rangwa Gir Jayeda

#

Название

Альбом

1

Трек Rangwa Gir Jayeda

Rangwa Gir Jayeda

PARMOD SHARMA

Rangwa Gir Jayeda

3:36

Информация о правообладателе: Mahi Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Old Memories
Old Memories2023 · Сингл · PARMOD SHARMA
Релиз Khoon Kharaba
Khoon Kharaba2023 · Сингл · Mohit Sharma
Релиз Niche Wala Seel Ba
Niche Wala Seel Ba2023 · Сингл · PARMOD SHARMA
Релиз Yaro Ri Shadi
Yaro Ri Shadi2023 · Сингл · PARMOD SHARMA
Релиз Chhathi Maiya De Di Balakawa
Chhathi Maiya De Di Balakawa2022 · Сингл · PARMOD SHARMA
Релиз Rang Dalab Kujagaha
Rang Dalab Kujagaha2018 · Сингл · Khushboo Singh
Релиз Tanika Hokheda Abhi Rat
Tanika Hokheda Abhi Rat2018 · Сингл · Khushboo Singh
Релиз Abhi Na Rang Lagawaib
Abhi Na Rang Lagawaib2018 · Альбом · PARMOD SHARMA
Релиз Rangwa Gir Jayeda
Rangwa Gir Jayeda2018 · Сингл · PARMOD SHARMA
Релиз MOR BAURAHWA
MOR BAURAHWA2017 · Альбом · PARMOD SHARMA
Релиз RAHAB NA MADAI KE GHAR ME
RAHAB NA MADAI KE GHAR ME2017 · Альбом · PARMOD SHARMA

Похожие артисты

PARMOD SHARMA
Артист

PARMOD SHARMA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож