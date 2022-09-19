О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: RK Cassettes
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bichchhi Mare Bharbharahi Vo
Bichchhi Mare Bharbharahi Vo2022 · Сингл · Jai Shri Ukey
Релиз Chal Kud Chali Nadiya Ma
Chal Kud Chali Nadiya Ma2022 · Сингл · Lata Patekar
Релиз Tai Udke Suwa Udan
Tai Udke Suwa Udan2022 · Сингл · Lata Patekar
Релиз Aankhi Mar Ke
Aankhi Mar Ke2022 · Сингл · Jai Shri Ukey
Релиз Aama Ha Maurage
Aama Ha Maurage2022 · Сингл · Jai Shri Ukey
Релиз Mola Balaye Lenhar Tola Leke Jahu Wo
Mola Balaye Lenhar Tola Leke Jahu Wo2022 · Альбом · Jai Shri Ukey
Релиз Ye Ga Saikil Wala
Ye Ga Saikil Wala2021 · Альбом · Jai Shri Ukey
Релиз Maya Ke Chinha
Maya Ke Chinha2021 · Альбом · Lata Patekar
Релиз Boli Ma Goli Tai Chalaye
Boli Ma Goli Tai Chalaye2021 · Альбом · Lata Patekar
Релиз Chhattisgarh Ke Sundari
Chhattisgarh Ke Sundari2021 · Альбом · Lata Patekar
Релиз Ma Kasam Mola Kiriya Khavale
Ma Kasam Mola Kiriya Khavale2021 · Альбом · Lata Patekar
Релиз Piyar Lugra
Piyar Lugra2021 · Альбом · Lata Patekar
Релиз Turi Dildar Haway
Turi Dildar Haway2021 · Альбом · Lata Patekar
Релиз Dai Dda La
Dai Dda La2021 · Альбом · Jai Shri Ukey
Релиз Gori Pahire He
Gori Pahire He2021 · Альбом · Ramkumar Porte
Релиз Koyaliya Bagiya Le
Koyaliya Bagiya Le2021 · Альбом · Ramkumar Porte
Релиз Jivra Dhak Le Kare
Jivra Dhak Le Kare2020 · Альбом · Ramkumar Porte
Релиз Ae Turi Belbelhi
Ae Turi Belbelhi2020 · Альбом · Ramkumar Porte
Релиз Guru Ghasidas Baba Ki Aarti
Guru Ghasidas Baba Ki Aarti2020 · Альбом · Jai Shri Ukey
Релиз Manmohani He Gori Jahuriya Ma Re
Manmohani He Gori Jahuriya Ma Re2020 · Альбом · Ramkumar Porte

Похожие артисты

Jai Shri Ukey
Артист

Jai Shri Ukey

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож