Информация о правообладателе: Josias Sobrinho
Сингл · 2021
Caminho Grande
Другие альбомы артиста
A Primeira Canção2024 · Сингл · Lima Júnior
Em Parceria, Vol. 102024 · Альбом · Rui Mário
Canção em Canção, Vol. 9 - A Pedra, a Lida, o Arremate2024 · Альбом · Rui Mário
Canção em Canção, Vol. 8 - Como Você Gosta2024 · Альбом · Josias Sobrinho
Canção em Canção, Vol. 7 - O Samba Como Casa Como Condição2024 · Альбом · Ruan Cruz
Canção em Canção, Vol. 6 - Bons Ventos2023 · Альбом · Josias Sobrinho
Canção em Canção, Vol. 5 - Lenita Pinheiro Canta Josias Sobrinho2023 · Альбом · Lenita Pinheiro
Canção em Canção, Vol. 4 - Quando For Verão2023 · Альбом · Renato Serra
Canção em Canção, Vol. 3 - Dança dos Contrários2023 · Альбом · Zé Américo Bastos
Canção em Canção, Vol. 2 - Eu Tive um Sonho2023 · Альбом · Israel Dantas
Canção em Canção, Vol. 1 - Vida Bagaço, um Tributo ao Rabo de Vaca2023 · Альбом · Rui Mário
Flagelo2022 · Сингл · Josias Sobrinho
Três Potes2022 · Сингл · Cesar Nascimento
Caminho Grande2021 · Сингл · Josias Sobrinho
Apanhado Geral, Um2018 · Альбом · Josias Sobrinho
Dente de Ouro2014 · Альбом · Josias Sobrinho
Nosso Neném de Josias Sobrinho1997 · Альбом · Josias Sobrinho
Engenho de Flores1987 · Альбом · Josias Sobrinho