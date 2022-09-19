О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

JYOTI KANWAR

JYOTI KANWAR

,

Jivan Gandharv

Сингл  ·  2022

Karma Nachade Mola

#Со всего мира
JYOTI KANWAR

Артист

JYOTI KANWAR

Релиз Karma Nachade Mola

#

Название

Альбом

1

Трек Karma Nachade Mola

Karma Nachade Mola

Jivan Gandharv

,

JYOTI KANWAR

Karma Nachade Mola

6:18

Информация о правообладателе: RK Cassettes
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Dil Ke Dhadkan
Dil Ke Dhadkan2025 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Baje Tor Payal
Baje Tor Payal2025 · Сингл · Devendra Banjare
Релиз Sapna Ma Aathas O
Sapna Ma Aathas O2024 · Сингл · Gajju Baba
Релиз Maya Ke Geet Re
Maya Ke Geet Re2024 · Сингл · Sunil Soni
Релиз Tai Bule Aabe
Tai Bule Aabe2024 · Сингл · Mahesh Mahant
Релиз Mith Mith Boli
Mith Mith Boli2024 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Ka Karanv Main Bata
Ka Karanv Main Bata2024 · Сингл · Mongra Vishwakarma
Релиз Tor Maya Ma
Tor Maya Ma2024 · Сингл · Chhabi Lal Yadav
Релиз Para Para Ma
Para Para Ma2024 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Biha Karihaw Tor Sang
Biha Karihaw Tor Sang2024 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Mola Hoge Maya
Mola Hoge Maya2024 · Сингл · Devendra Kumar
Релиз Tor Veena La Bajawaw
Tor Veena La Bajawaw2023 · Сингл · Vinod Sahu
Релиз Mai Ke Tulsi
Mai Ke Tulsi2023 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Tai Ka Kahibe Mola
Tai Ka Kahibe Mola2023 · Сингл · Vinod Sahu
Релиз Rani Tor Nav La Likhev Apan Hath Ma
Rani Tor Nav La Likhev Apan Hath Ma2022 · Сингл · Paleshwar Sahu
Релиз Karma Nachade Mola
Karma Nachade Mola2022 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Prem Deewani
Prem Deewani2022 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Teeja Ke Upas
Teeja Ke Upas2022 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Surta Gori Tor
Surta Gori Tor2022 · Сингл · JYOTI KANWAR
Релиз Bhojali Geet
Bhojali Geet2022 · Сингл · JYOTI KANWAR

Похожие артисты

JYOTI KANWAR
Артист

JYOTI KANWAR

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож