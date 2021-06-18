О нас

Sonwil Muñoz

Sonwil Muñoz

Альбом  ·  2021

Viernes Rsk Sesión #1

Sonwil Muñoz

Артист

Sonwil Muñoz

Релиз Viernes Rsk Sesión #1

#

Название

Альбом

1

Трек El Motor

El Motor

Sonwil Muñoz

,

Teiber Max

Viernes Rsk Sesión #1

2:06

2

Трек El Canalete

El Canalete

Sonwil Muñoz

,

Wilfran Jr

Viernes Rsk Sesión #1

3:10

3

Трек Amigo de Cartón

Amigo de Cartón

Sonwil Muñoz

,

Lewis Underground

Viernes Rsk Sesión #1

5:13

4

Трек El Violin

El Violin

Sonwil Muñoz

,

Young F.

,

RF La Voz

Viernes Rsk Sesión #1

4:33

5

Трек En la Sala de Espera

En la Sala de Espera

Sonwil Muñoz

,

Edwin El Maestro

Viernes Rsk Sesión #1

5:36

6

Трек Miéntele

Miéntele

Sonwil Muñoz

,

Prix 06

Viernes Rsk Sesión #1

6:07

7

Трек Tucutu

Tucutu

Sonwil Muñoz

,

Wilfran Jr

Viernes Rsk Sesión #1

6:17

8

Трек Yo No Necesito Plata

Yo No Necesito Plata

Sonwil Muñoz

,

El Gale

Viernes Rsk Sesión #1

5:15

9

Трек El Parabrisa

El Parabrisa

Sonwil Muñoz

,

Steven Dj

Viernes Rsk Sesión #1

4:40

10

Трек Toque Toque

Toque Toque

Sonwil Muñoz

,

Teiber Max

Viernes Rsk Sesión #1

3:00

11

Трек El Tatequieto

El Tatequieto

Sonwil Muñoz

,

Alvaro "El Barbaro"

Viernes Rsk Sesión #1

3:25

Информация о правообладателе: YA MUSIC
