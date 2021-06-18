О нас

Даня Вечно 17

Даня Вечно 17

Альбом  ·  2021

Ты не готов

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
Даня Вечно 17

Артист

Даня Вечно 17

Релиз Ты не готов

#

Название

Альбом

1

Трек Как все

Как все

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:34

2

Трек Не до шараги

Не до шараги

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:05

3

Трек Алкоголь

Алкоголь

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:07

4

Трек Молодой

Молодой

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:39

5

Трек Лучший друг

Лучший друг

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:38

6

Трек Твой парень

Твой парень

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:14

7

Трек Абьюзер

Абьюзер

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:45

8

Трек Не подходишь

Не подходишь

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:30

9

Трек Не понимаю

Не понимаю

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:39

10

Трек Опыт

Опыт

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:09

11

Трек Что ты мне дашь за этот Pop it?

Что ты мне дашь за этот Pop it?

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:44

12

Трек Шалава

Шалава

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:19

13

Трек Карти

Карти

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:37

14

Трек Убийца

Убийца

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:54

15

Трек Математичка

Математичка

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:52

16

Трек Покурил

Покурил

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:33

17

Трек Деньги

Деньги

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:18

18

Трек Сторис

Сторис

Даня Вечно 17

Ты не готов

2:23

19

Трек Джордан

Джордан

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:52

20

Трек Синица

Синица

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:42

21

Трек Почти легенда

Почти легенда

Даня Вечно 17

Ты не готов

1:53

