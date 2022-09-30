О нас

Bumeran Music
Другие альбомы артиста

Релиз Quita El Sentio
Quita El Sentio2022 · Альбом · Parrita
Релиз Noche Buena Gitana
Noche Buena Gitana2021 · Альбом · Parrita
Релиз Básicos
Básicos2020 · Альбом · Parrita
Релиз Copla Flamenca
Copla Flamenca2015 · Альбом · Parrita
Релиз Antología De Parrita
Antología De Parrita2015 · Альбом · Parrita
Релиз Con el Alma
Con el Alma2013 · Альбом · Parrita
Релиз Con el Alma
Con el Alma2012 · Альбом · Parrita
Релиз Parrita: Sus Grandes Exitos
Parrita: Sus Grandes Exitos2005 · Альбом · Parrita
Релиз Grandes
Grandes2004 · Альбом · Parrita
Релиз Fruto Del Amor
Fruto Del Amor2000 · Альбом · Parrita
Релиз Mitos de la Música Española : Parrita
Mitos de la Música Española : Parrita2000 · Альбом · Parrita
Релиз Parrita
Parrita1997 · Альбом · Parrita
Релиз Parrita
Parrita1997 · Альбом · Parrita
Релиз Regalame Tus Veinte Años
Regalame Tus Veinte Años1996 · Альбом · Parrita
Релиз Dama, Dama - Ayer Te Vi
Dama, Dama - Ayer Te Vi1993 · Альбом · Parrita
Релиз Mano a Mano : Parrita y Duquende
Mano a Mano : Parrita y Duquende1993 · Альбом · Duquende
Релиз Como una Paloma
Como una Paloma1991 · Сингл · Naima
Релиз Tal y Como Soy
Tal y Como Soy1988 · Альбом · Parrita
Релиз Nuevas Ilusiones
Nuevas Ilusiones1985 · Альбом · Parrita

Похожие альбомы

Релиз Mor Güller / Fadime'nin Düğünü
Mor Güller / Fadime'nin Düğünü1994 · Альбом · Ferdi Tayfur
Релиз Simone Bittencourt De Oliveira
Simone Bittencourt De Oliveira1995 · Альбом · Simone
Релиз Peer
Peer1990 · Альбом · Ebi
Релиз Los Condes Y Manzanero
Los Condes Y Manzanero2000 · Альбом · Trio Los Condes
Релиз Dromi Pou Agapisa
Dromi Pou Agapisa1991 · Альбом · Ελένη Βιτάλη
Релиз Bəstələr, Vol. 6
Bəstələr, Vol. 62022 · Альбом · Xanım Ismayılqızı
Релиз Grandes éxitos
Grandes éxitos1987 · Альбом · Raphael
Релиз Agapa Me
Agapa Me1977 · Альбом · Γιάννης Πουλόπουλος
Релиз Inolvidable
Inolvidable2006 · Альбом · Rocio Jurado
Релиз Blanca Paloma
Blanca Paloma2000 · Альбом · Rocio Jurado
Релиз Palabra de Honor
Palabra de Honor1994 · Альбом · Rocio Jurado

