Lusyana Jelita

Сингл  ·  2022

Mengalah

#Со всего мира
Lusyana Jelita

Артист

Lusyana Jelita

Релиз Mengalah

#

Название

Альбом

1

Трек Mengalah

Mengalah

Lusyana Jelita

Mengalah

7:07

Информация о правообладателе: Bersama Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Madu Merah
Madu Merah2023 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Sia Sia Mengharap Cintamu
Sia Sia Mengharap Cintamu2023 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Jangan Dendam
Jangan Dendam2023 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Edhinah Reng Towah
Edhinah Reng Towah2023 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Rindu Membara
Rindu Membara2023 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Tambhenah Lokah
Tambhenah Lokah2023 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Kala Bennyak
Kala Bennyak2022 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Mateh Rassah
Mateh Rassah2022 · Сингл · Andi KDI
Релиз Esto'e Sake'e
Esto'e Sake'e2022 · Сингл · Andi KDI
Релиз Aku Yang Berjuang Aku Yang Terbuang
Aku Yang Berjuang Aku Yang Terbuang2022 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Mengalah
Mengalah2022 · Сингл · Lusyana Jelita
Релиз Lokah Tak Adere
Lokah Tak Adere2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Joko Tingkir Versi Madura
Joko Tingkir Versi Madura2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Jherreh
Jherreh2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Asmara Pantai Utara
Asmara Pantai Utara2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Pestamu Adalah Dukaku
Pestamu Adalah Dukaku2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Istri Setia
Istri Setia2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Delima
Delima2022 · Альбом · Gerry Mahesa
Релиз Api Asmara
Api Asmara2022 · Альбом · Lusyana Jelita
Релиз Kepangku Kapang
Kepangku Kapang2022 · Альбом · Lusyana Jelita

