Информация о правообладателе: Ravi Satpute Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sajana Dil Lagna
Sajana Dil Lagna2024 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Tujha Majha Jam Kadhi Sang Mala
Tujha Majha Jam Kadhi Sang Mala2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Pori Sun Barsat Ki Dhun
Pori Sun Barsat Ki Dhun2023 · Сингл · Kiran Vartha
Релиз Asa Navanva Pani Pad
Asa Navanva Pani Pad2023 · Сингл · Darshana Zirva
Релиз Hirvya Ranat
Hirvya Ranat2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Pora Phone Nay Kelas
Pora Phone Nay Kelas2023 · Сингл · Gavthi Aadivasi
Релиз Mohvachi Kali Gavthi Aadivasi
Mohvachi Kali Gavthi Aadivasi2023 · Сингл · Tarpa Music
Релиз Chalna Jaanu Firayala Jau
Chalna Jaanu Firayala Jau2023 · Сингл · Mahesh Umbarsada
Релиз Vege Vege Ye Sajanaya
Vege Vege Ye Sajanaya2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Chal Jau Bhur Bhur
Chal Jau Bhur Bhur2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Lagnat Itam Aala
Lagnat Itam Aala2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Mohvachi Kali Todun Kashi Karmay
Mohvachi Kali Todun Kashi Karmay2023 · Сингл · Kajal Ravtya
Релиз Tarpyav Nachay Chala
Tarpyav Nachay Chala2023 · Сингл · Prakash Padwale
Релиз Bhetayl Yeshil Ka
Bhetayl Yeshil Ka2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Hoshil Ka Pori Tu Majhi Navri
Hoshil Ka Pori Tu Majhi Navri2023 · Сингл · Darshana Zirva
Релиз Pori Majhi Tu Juni Yaar
Pori Majhi Tu Juni Yaar2023 · Сингл · Kajal Ravtya
Релиз Jaanu Firayala Jau
Jaanu Firayala Jau2023 · Сингл · Kajal Ravtya
Релиз Item Patali Zalo Mi Khush
Item Patali Zalo Mi Khush2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Tuze Premat Zalu Yeda
Tuze Premat Zalu Yeda2022 · Сингл · Roshan Ravte

Похожие артисты

Roshan Ravte
Артист

Roshan Ravte

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож