Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Gilbert Montagne

Gilbert Montagne

Альбом  ·  2011

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

#Поп
Gilbert Montagne

Артист

Gilbert Montagne

Релиз Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

#

Название

Альбом

1

Трек Bienvenue

Bienvenue

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

3:48

2

Трек Vivre en couleur

Vivre en couleur

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:53

3

Трек Elle chantait ma vie en musique

Elle chantait ma vie en musique

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

6:09

4

Трек Hey Jude

Hey Jude

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

6:06

5

Трек All You Need Is Love

All You Need Is Love

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

2:36

6

Трек Mon vieux

Mon vieux

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

4:01

7

Трек Belleville Ménilmontant

Belleville Ménilmontant

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

3:40

8

Трек Grand-père

Grand-père

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:15

9

Трек You Don't Know Me

You Don't Know Me

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

6:37

10

Трек Ensemble on va gagner

Ensemble on va gagner

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:04

11

Трек Paris sur scène

Paris sur scène

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:34

12

Трек Musicienne

Musicienne

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

8:50

13

Трек Comme une étoile

Comme une étoile

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

4:34

14

Трек Derrière l'amour

Derrière l'amour

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:56

15

Трек Liberté

Liberté

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

3:22

16

Трек Si vous saviez

Si vous saviez

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

4:35

17

Трек Le blues de toi

Le blues de toi

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

7:39

18

Трек (It Looks Like) I'll Never Fall in Love Again

(It Looks Like) I'll Never Fall in Love Again

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

6:02

19

Трек The Fool

The Fool

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:40

20

Трек Petite femme

Petite femme

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

5:18

21

Трек On va s'aimer

On va s'aimer

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

4:12

22

Трек Les sunlights des tropiques

Les sunlights des tropiques

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

6:48

23

Трек L'hymne à l'amour

L'hymne à l'amour

Gilbert Montagne

Gilbert Montagné - Live à la Salle Gaveau

6:54

Информация о правообладателе: TCV
