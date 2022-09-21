О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Chakra

Chakra

,

MDC

Сингл  ·  2022

Curtição

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Chakra

Артист

Chakra

Релиз Curtição

#

Название

Альбом

1

Трек Curtição

Curtição

MDC

,

Chakra

Curtição

3:16

Информация о правообладателе: MDC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Coração Vazio
Coração Vazio2025 · Сингл · Chakra
Релиз O Trap Não É pra Boy
O Trap Não É pra Boy2025 · Сингл · Thalid
Релиз Cancun
Cancun2025 · Сингл · S.O.S na sessão
Релиз Motivos 2
Motivos 22025 · Сингл · Chakra
Релиз Motivos
Motivos2025 · Сингл · Chakra
Релиз Так привыкли
Так привыкли2025 · Сингл · Woosee
Релиз Inverno Interno
Inverno Interno2024 · Сингл · Kaworu
Релиз non sto bene, va bene così
non sto bene, va bene così2024 · Сингл · Chakra
Релиз Paisagem
Paisagem2024 · Сингл · Chakra
Релиз Tapa
Tapa2024 · Сингл · Chakra
Релиз Bengalas
Bengalas2024 · Сингл · Chakra
Релиз Garavani
Garavani2024 · Сингл · S.O.S na sessão
Релиз Voz y Fe
Voz y Fe2024 · Сингл · Chakra
Релиз PER IL MIO BENE
PER IL MIO BENE2024 · Альбом · Chakra
Релиз Paty
Paty2024 · Сингл · Chakra
Релиз Ayo Elisa
Ayo Elisa2024 · Сингл · Chakra
Релиз Todo Gira
Todo Gira2024 · Сингл · Chakra
Релиз Blissful Oasis
Blissful Oasis2024 · Альбом · Mindfulness Meditation World
Релиз Isso Que Ela Quer Ouvir
Isso Que Ela Quer Ouvir2024 · Сингл · Tzo
Релиз Cenital
Cenital2023 · Сингл · N.V Produce

Похожие альбомы

Релиз Берега попутала
Берега попутала2021 · Сингл · T1ONE
Релиз Walk Out Boy 3
Walk Out Boy 32022 · Альбом · Walkie
Релиз Она
Она2024 · Сингл · Xmax
Релиз По месту., Ч. 2
По месту., Ч. 22021 · Альбом · Punchy
Релиз Сладости
Сладости2020 · Сингл · Thereal
Релиз Square bleu
Square bleu2020 · Альбом · (((S)))
Релиз Mutant
Mutant2018 · Альбом · RIM'K
Релиз Sensi Records, Vol. 1
Sensi Records, Vol. 12023 · Альбом · Various Artists
Релиз Criminal
Criminal2021 · Альбом · Dzhudi
Релиз Local Mixtape, Vol. 3
Local Mixtape, Vol. 32020 · Альбом · Various Artists
Релиз High
High2021 · Сингл · Red4

Похожие артисты

Chakra
Артист

Chakra

Delerium
Артист

Delerium

Chicane
Артист

Chicane

E, Mantra
Артист

E, Mantra

Kirsty Hawkshaw
Артист

Kirsty Hawkshaw

Moya Brennan
Артист

Moya Brennan

Mimi Page
Артист

Mimi Page

Zetandel
Артист

Zetandel

Franky Wah
Артист

Franky Wah

Trance Wax
Артист

Trance Wax

Lovlee
Артист

Lovlee

Adham Ashraf
Артист

Adham Ashraf

Jessus
Артист

Jessus