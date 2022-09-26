О нас

Информация о правообладателе: Tar TorJorWor
Волна по релизу

Релиз เงินก้อนใหญ่
เงินก้อนใหญ่2024 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз รอยเลื่อน
รอยเลื่อน2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз ส้นน่อง
ส้นน่อง2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз คนตีนเหยียบตม
คนตีนเหยียบตม2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз หลงลาว
หลงลาว2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз ใต้ฟ้าอีสาน
ใต้ฟ้าอีสาน2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз ตราบที่ยังมีฟ้า
ตราบที่ยังมีฟ้า2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз แพ้น็อค
แพ้น็อค2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз ดึกหินลงห้วย
ดึกหินลงห้วย2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз แผ่นดินไหวในใจอ้าย
แผ่นดินไหวในใจอ้าย2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз รั้วของชาติสิขาดใจ
รั้วของชาติสิขาดใจ2023 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз ด่านจับคนหลายใจ
ด่านจับคนหลายใจ2022 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз น้ำตามือน้ำ
น้ำตามือน้ำ2022 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз ลองของเก่า
ลองของเก่า2022 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз โคกหนองนาจากแดนไกล
โคกหนองนาจากแดนไกล2022 · Сингл · ต้าร์ ตจว.
Релиз วาสนาหมาหย่ำรถ
วาสนาหมาหย่ำรถ2022 · Альбом · ต้าร์ ตจว.
Релиз ครบรอบวันจบ
ครบรอบวันจบ2022 · Альбом · ต้าร์ ตจว.
Релиз รัก&เมา
รัก&เมา2021 · Альбом · ต้าร์ ตจว.
Релиз กีต้าร์สายขาด
กีต้าร์สายขาด2021 · Альбом · ต้าร์ ตจว.
Релиз คบ-วน
คบ-วน2020 · Альбом · ต้าร์ ตจว.

