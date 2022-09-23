О нас

Sona Cervená

Sona Cervená

Альбом  ·  2022

Ohlédnutí dovoleno

#Поп

1 лайк

Sona Cervená

Артист

Sona Cervená

Релиз Ohlédnutí dovoleno

#

Название

Альбом

1

Трек Bývala jsem vždycky dívka

Bývala jsem vždycky dívka

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

2:56

2

Трек Nenechávej Mne Samotnou

Nenechávej Mne Samotnou

Orchestr Jaroslava Maliny

,

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:43

3

Трек S. O. S.

S. O. S.

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:11

4

Трек Romance o jednom psaní

Romance o jednom psaní

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:11

5

Трек U Nás Doma

U Nás Doma

Sona Cervená

,

Václav Trégl

,

Jan Werich

,

Jiří Voskovec

Ohlédnutí dovoleno

2:16

6

Трек S Čertem Si Hrát

S Čertem Si Hrát

Sona Cervená

,

Rudolf Cortés

,

Jan Werich

,

Jiří Voskovec

Ohlédnutí dovoleno

3:18

7

Трек Jo, Jo, Jo

Jo, Jo, Jo

Sona Cervená

,

Jan Werich

,

Jiří Voskovec

Ohlédnutí dovoleno

3:25

8

Трек Ten, Kdo Nemá Rád

Ten, Kdo Nemá Rád

Sona Cervená

,

Rudolf Cortés

,

Jan Werich

,

Jiří Voskovec

Ohlédnutí dovoleno

3:06

9

Трек Tam za tou duhou: Už nad mou kolébkou

Tam za tou duhou: Už nad mou kolébkou

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:19

10

Трек Jasná říčka

Jasná říčka

Sona Cervená

,

Josef Smetana

,

Orchestr Městských divadel pražských

Ohlédnutí dovoleno

3:34

11

Трек Madridské noci

Madridské noci

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:06

12

Трек Réva sládne

Réva sládne

Sona Cervená

,

Josef Smetana

,

Smyčcový orchestr

Ohlédnutí dovoleno

3:09

13

Трек Habanera

Habanera

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

2:58

14

Трек Troubadour

Troubadour

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:55

15

Трек Hluboká řeka

Hluboká řeka

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

4:14

16

Трек Tak jednou zrána Lisetta vstala

Tak jednou zrána Lisetta vstala

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

1:21

17

Трек Na vodách jezerních

Na vodách jezerních

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

1:26

18

Трек Krásné dívenky

Krásné dívenky

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

1:28

19

Трек Už začíná slunéčko hřát

Už začíná slunéčko hřát

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

1:50

20

Трек Návrat námořníkův (píseň)

Návrat námořníkův (píseň)

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

4:09

21

Трек První láska (píseň)

První láska (píseň)

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

4:23

22

Трек Tři prsteny (píseň)

Tři prsteny (píseň)

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:41

23

Трек Žermanice (píseň)

Žermanice (píseň)

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

2:43

24

Трек Podzimní píseň

Podzimní píseň

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:33

25

Трек Písnička z mládí

Písnička z mládí

Sona Cervená

Ohlédnutí dovoleno

3:28

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
