Michell

Michell

,

Showlivre

Альбом  ·  2022

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

#Со всего мира
Michell

Артист

Michell

Релиз Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

#

Название

Альбом

1

Трек E Se Você Me Perder Amanhã (Ao Vivo)

E Se Você Me Perder Amanhã (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

2:45

2

Трек De Zero a Dez (Ao Vivo)

De Zero a Dez (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

2:48

3

Трек Bom do Amor (Ao Vivo)

Bom do Amor (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

2:28

4

Трек Pensando em Você (Ao Vivo)

Pensando em Você (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

3:01

5

Трек Para de Encher Meu Saco (Ao Vivo)

Para de Encher Meu Saco (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

2:56

6

Трек Sai Daqui Vaza (Ao Vivo)

Sai Daqui Vaza (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

2:36

7

Трек Foco (Ao Vivo)

Foco (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

3:06

8

Трек Mistérios (Ao Vivo)

Mistérios (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

3:04

9

Трек Me Esquece (Ao Vivo)

Me Esquece (Ao Vivo)

Michell

,

Showlivre

Michell no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)

3:40

Информация о правообладателе: Showlivre
Волна по релизу

