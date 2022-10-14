Наша жизнь

Я закрываю глаза

2025 · Сингл · Валерий Селиванов

Когда его бросила школа

2025 · Сингл · Валерий Селиванов

Мне 43

2025 · Сингл · Валерий Селиванов

Футбольные фанаты на спине таскают флаги

2025 · Сингл · Валерий Селиванов

В день когда ушла она

2024 · Сингл · Валерий Селиванов

Сентябрь улыбается вовсю

2024 · Сингл · Валерий Селиванов

Время качает нас на каруселях

2024 · Сингл · Валерий Селиванов

Мелодия сердец разбитых

2024 · Сингл · Валерий Селиванов

Осень и шарманка

2023 · Альбом · Валерий Селиванов

Спасибо, Милан

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Фея

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Стяг

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Сочиню-ка песню я

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Вечер над городом (Вольными птицами)

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Настанет день (Не надо ожидать)

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Бельмондо

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

13А

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Старые кинофильмы

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Цветок на окне (Люди приходят)

2023 · Сингл · Валерий Селиванов

