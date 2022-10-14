О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Валерий Селиванов

Валерий Селиванов

Альбом  ·  2022

Наша жизнь

#Фолк
Валерий Селиванов

Артист

Валерий Селиванов

Релиз Наша жизнь

#

Название

Альбом

1

Трек Мяско на халяву

Мяско на халяву

Валерий Селиванов

Наша жизнь

2:57

2

Трек Нам так виделось

Нам так виделось

Валерий Селиванов

Наша жизнь

2:24

3

Трек Наша жизнь

Наша жизнь

Валерий Селиванов

Наша жизнь

1:24

4

Трек Не унывай

Не унывай

Валерий Селиванов

Наша жизнь

4:16

5

Трек Переделать бы ненависть в листья

Переделать бы ненависть в листья

Валерий Селиванов

Наша жизнь

2:47

6

Трек Самолетик мечты моей

Самолетик мечты моей

Валерий Селиванов

Наша жизнь

2:56

7

Трек Собирать камни

Собирать камни

Валерий Селиванов

Наша жизнь

3:21

8

Трек Стяг

Стяг

Валерий Селиванов

Наша жизнь

3:08

9

Трек Счастье

Счастье

Валерий Селиванов

Наша жизнь

4:58

10

Трек Тишина

Тишина

Валерий Селиванов

Наша жизнь

3:45

Информация о правообладателе: WALERIJ SELIWANOW
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Я закрываю глаза
Я закрываю глаза2025 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Когда его бросила школа
Когда его бросила школа2025 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Мне 43
Мне 432025 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Футбольные фанаты на спине таскают флаги
Футбольные фанаты на спине таскают флаги2025 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз В день когда ушла она
В день когда ушла она2024 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Сентябрь улыбается вовсю
Сентябрь улыбается вовсю2024 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Время качает нас на каруселях
Время качает нас на каруселях2024 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Мелодия сердец разбитых
Мелодия сердец разбитых2024 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Осень и шарманка
Осень и шарманка2023 · Альбом · Валерий Селиванов
Релиз Спасибо, Милан
Спасибо, Милан2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Фея
Фея2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Стяг
Стяг2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Сочиню-ка песню я
Сочиню-ка песню я2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Вечер над городом (Вольными птицами)
Вечер над городом (Вольными птицами)2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Настанет день (Не надо ожидать)
Настанет день (Не надо ожидать)2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Бельмондо
Бельмондо2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз 13А
13А2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Старые кинофильмы
Старые кинофильмы2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Цветок на окне (Люди приходят)
Цветок на окне (Люди приходят)2023 · Сингл · Валерий Селиванов
Релиз Время качает нас на каруселях
Время качает нас на каруселях2023 · Сингл · Валерий Селиванов

Похожие альбомы

Релиз Радио
Радио2020 · Сингл · RADIO TAPOK
Релиз Пародии Апокалипсиса
Пародии Апокалипсиса2022 · Сингл · Plamenev
Релиз Freitag der 13.
Freitag der 13.2015 · Альбом · Tanzwut
Релиз ЗАДУШИ МЕНЯ
ЗАДУШИ МЕНЯ2021 · Альбом · Marry Me
Релиз Волчье дело!
Волчье дело!2023 · Сингл · Plamenev
Релиз Космические волки
Космические волки2024 · Сингл · HMKids
Релиз ГРЕНКИ
ГРЕНКИ2020 · Сингл · НУТРИИ ВНУТРИ
Релиз Животное
Животное2022 · Сингл · 073
Релиз Propaganda
Propaganda2014 · Альбом · Heldmaschine
Релиз Племя
Племя2023 · Сингл · Обух
Релиз Сталкер
Сталкер2025 · Сингл · Виталий Орехов

Похожие артисты

Валерий Селиванов
Артист

Валерий Селиванов

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож