О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Stanislav Apolín

Stanislav Apolín

,

Jiří Waldhans

,

Josef Hala

и 

ещё 1

Сингл  ·  1969

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

#Классическая

2 лайка

Stanislav Apolín

Артист

Stanislav Apolín

Релиз Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

#

Название

Альбом

1

Трек Concerto for Cello and Orchestra No. 1: I. Nonchalant

Concerto for Cello and Orchestra No. 1: I. Nonchalant

Brno Philharmonic Orchestra

,

Jiří Waldhans

,

Stanislav Apolín

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

4:28

2

Трек Concerto for Cello and Orchestra No. 1: II. Grave

Concerto for Cello and Orchestra No. 1: II. Grave

Brno Philharmonic Orchestra

,

Jiří Waldhans

,

Stanislav Apolín

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

6:23

3

Трек Concerto for Cello and Orchestra No. 1: III. Joyeux

Concerto for Cello and Orchestra No. 1: III. Joyeux

Brno Philharmonic Orchestra

,

Jiří Waldhans

,

Stanislav Apolín

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

2:58

4

Трек Elegie for Cello and Piano

Elegie for Cello and Piano

Stanislav Apolín

,

Josef Hala

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

4:36

5

Трек Concerto for Cello and Orchestra No. 2: I. Gai

Concerto for Cello and Orchestra No. 2: I. Gai

Brno Philharmonic Orchestra

,

Jiří Waldhans

,

Stanislav Apolín

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

5:41

6

Трек Concerto for Cello and Orchestra No. 2: II. Tendre

Concerto for Cello and Orchestra No. 2: II. Tendre

Brno Philharmonic Orchestra

,

Jiří Waldhans

,

Stanislav Apolín

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

9:03

7

Трек Concerto for Cello and Orchestra No. 2: III. Alerte

Concerto for Cello and Orchestra No. 2: III. Alerte

Brno Philharmonic Orchestra

,

Jiří Waldhans

,

Stanislav Apolín

Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano

6:26

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Leoš janáček'S chamber profile
Leoš janáček'S chamber profile2018 · Альбом · Radoslav Kvapil
Релиз Slavní čeští houslisté: Václav Snítil
Slavní čeští houslisté: Václav Snítil2018 · Альбом · Vaclav Snitil
Релиз Famous Czech Violinists: Václav Snítil
Famous Czech Violinists: Václav Snítil2017 · Альбом · Vaclav Snitil
Релиз Schumann, Lalo: Cello Concertos
Schumann, Lalo: Cello Concertos1984 · Альбом · Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
Релиз Shostakovich, Prokofiev: Cello Sonatas
Shostakovich, Prokofiev: Cello Sonatas1981 · Альбом · Stanislav Apolín
Релиз Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano
Milhaud: Cello Concertos Nos. 1 & 2, Elegy for Cello and Piano1969 · Сингл · Stanislav Apolín
Релиз Britten, Kabalevskij: Cello Sonatas
Britten, Kabalevskij: Cello Sonatas1964 · Альбом · Saša Večtomov

Похожие артисты

Stanislav Apolín
Артист

Stanislav Apolín

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож