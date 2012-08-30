О нас

Black Style

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2012

Black Style Inverno 2012

#Со всего мира
Black Style

Артист

Black Style

Релиз Black Style Inverno 2012

#

Название

Альбом

1

Трек Ketchup / Eu Mato Ela

Ketchup / Eu Mato Ela

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

4:15

2

Трек Aquecimento do Bota

Aquecimento do Bota

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

2:41

3

Трек Câmera Lenta

Câmera Lenta

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

1:54

4

Трек Senta no Pula Pula

Senta no Pula Pula

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

5:07

5

Трек Ploct

Ploct

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

2:34

6

Трек Açucar

Açucar

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:17

7

Трек Pode Me Dar

Pode Me Dar

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:38

8

Трек Malha o Bumbum

Malha o Bumbum

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:42

9

Трек Levanta Que Ela Senta

Levanta Que Ela Senta

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:40

10

Трек Dança do Índio

Dança do Índio

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

1:14

11

Трек Índio Virou Canibal

Índio Virou Canibal

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

2:32

12

Трек Mama Eu

Mama Eu

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

1:44

13

Трек Vou Enfiar

Vou Enfiar

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:54

14

Трек Ferro do Camarote

Ferro do Camarote

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:36

15

Трек Verdades e Mentiras

Verdades e Mentiras

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:23

16

Трек Casinha Branca

Casinha Branca

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

3:59

17

Трек Seu Amor

Seu Amor

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

4:26

18

Трек Levantar É de Deus

Levantar É de Deus

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

2:41

19

Трек Beija Flor

Beija Flor

Black Style

,

Swingueira das Antigas

,

Xexeu

Black Style Inverno 2012

5:26

20

Трек Para Nossa Alegria

Para Nossa Alegria

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Inverno 2012

2:42

Информация о правообладателе: Black Style | Robyssão
