Damaso

Damaso

,

MC Nauan

,

Patrick DJ

Сингл  ·  2022

Putaria Não, Putaria Sim - Eletro Funk

Контент 18+

#Электроника
Релиз Putaria Não, Putaria Sim - Eletro Funk

#

Название

Альбом

1

Трек Putaria Não, Putaria Sim - Eletro Funk

Putaria Não, Putaria Sim - Eletro Funk

MC Nauan

,

Patrick DJ

,

Damaso

Putaria Não, Putaria Sim - Eletro Funk

2:11

Информация о правообладателе: Metralha dos Bailes Agenciamento Artístico
