О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Sempre Jovem Gang
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Eles Acham Que É Fácil
Eles Acham Que É Fácil2023 · Сингл · JP Shawty
Релиз Plug House, Vol. 1 (Speed Up)
Plug House, Vol. 1 (Speed Up)2023 · Альбом · JP Shawty
Релиз Plug House, Vol. 1
Plug House, Vol. 12023 · Альбом · Sempre Jovem Records
Релиз Plug House, Vol. 1
Plug House, Vol. 12023 · Альбом · Sempre Jovem Records
Релиз Estrutura
Estrutura2023 · Сингл · JP Shawty
Релиз Level Up
Level Up2023 · Сингл · GGANI
Релиз Elefante
Elefante2022 · Сингл · JP Shawty
Релиз Bape Boyz Vol.1
Bape Boyz Vol.12021 · Сингл · JP Shawty

Похожие артисты

JP Shawty
Артист

JP Shawty

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож