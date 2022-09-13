О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Avinash Yogi

Avinash Yogi

Альбом  ·  2022

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

#Со всего мира
Avinash Yogi

Артист

Avinash Yogi

Релиз Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

#

Название

Альбом

1

Трек Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

8:24

2

Трек Baba O Nada Me Jhoola Ghalya

Baba O Nada Me Jhoola Ghalya

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

8:10

3

Трек Kala Tero Konya Dosh Dosh Saro Takdira Ko

Kala Tero Konya Dosh Dosh Saro Takdira Ko

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

9:40

4

Трек Tejaji K Nach Mhari Phooljhadi

Tejaji K Nach Mhari Phooljhadi

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

8:16

5

Трек Tejaji Ki Bandori Me Nach Na Mhara Jeev Ki Jhadi

Tejaji Ki Bandori Me Nach Na Mhara Jeev Ki Jhadi

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

8:59

6

Трек Maro Gharwalo Banja Re Bhagwan Shankar Bholanath

Maro Gharwalo Banja Re Bhagwan Shankar Bholanath

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

6:41

7

Трек Tharo Nandlal Khoto Cha

Tharo Nandlal Khoto Cha

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

6:57

8

Трек Gajanand Aaja Pyaro Pawdo

Gajanand Aaja Pyaro Pawdo

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

9:20

9

Трек Gadpati Ka Wisarjan Mai Na Nach La Thodi

Gadpati Ka Wisarjan Mai Na Nach La Thodi

Avinash Yogi

Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re

9:20

Информация о правообладателе: Poswal Brother
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Koni Layo Ni Jalebi Das Rupiya Ka
Koni Layo Ni Jalebi Das Rupiya Ka2023 · Сингл · Avinash Yogi
Релиз Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re
Aaya Gajanand Ridhi Sidhi Lay Re2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Aawoji Deva Gadpati Bappa Morya
Aawoji Deva Gadpati Bappa Morya2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Udham Machawe Nandlal
Udham Machawe Nandlal2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Kanho Janam Liyo Mathura Me
Kanho Janam Liyo Mathura Me2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Gaura Suni Suni Lag Bholanath K Bina
Gaura Suni Suni Lag Bholanath K Bina2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Sawan Me Oye Sawan Me Barkha Baras Sawan Me
Sawan Me Oye Sawan Me Barkha Baras Sawan Me2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Tera Babu Ho Gya Hai Bholey Ka Diwana
Tera Babu Ho Gya Hai Bholey Ka Diwana2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Dil Mero Tarse Sawan Barse
Dil Mero Tarse Sawan Barse2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Khatu Wale Shyam Tera Karu Gudgaan
Khatu Wale Shyam Tera Karu Gudgaan2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Ganjo Piyo Bhang Piyo Bholanath
Ganjo Piyo Bhang Piyo Bholanath2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Kanuda Ton Barsana Ki Gujariya Bulav Re
Kanuda Ton Barsana Ki Gujariya Bulav Re2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Truck Chala To Aayo Janu Seena Su Lagaley
Truck Chala To Aayo Janu Seena Su Lagaley2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Kanha Tu To Night Me Murli Bjaw
Kanha Tu To Night Me Murli Bjaw2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Chori Thara Chehra Me Kai Jadu
Chori Thara Chehra Me Kai Jadu2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Thar Bayi Bhang Ki Liyayo Balti Piley Nay Bholenath
Thar Bayi Bhang Ki Liyayo Balti Piley Nay Bholenath2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Cooler Kurti Me Lagwal Re Garmi Ko Aago Time
Cooler Kurti Me Lagwal Re Garmi Ko Aago Time2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Lyade Oye Lyade Oye Kanuda Chunad Lyade Oye
Lyade Oye Lyade Oye Kanuda Chunad Lyade Oye2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Dhoko Na Deti To Chori Kami Mari Sukhti Kaya
Dhoko Na Deti To Chori Kami Mari Sukhti Kaya2022 · Альбом · Avinash Yogi
Релиз Lehnga Me Sent Lgayayi
Lehnga Me Sent Lgayayi2022 · Альбом · Avinash Yogi

Похожие артисты

Avinash Yogi
Артист

Avinash Yogi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож