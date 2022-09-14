Информация о правообладателе: Team Films
Сингл · 2022
Dhala Ahiran Ji Ke
Другие альбомы артиста
Yerwa Ke Paake Piyewa Ke Bulayee Gaylu2024 · Сингл · Jitendra Yadav
Bele Ke Patiya2024 · Сингл · Jitendra Yadav
Bhauji Leke Chala Kanwariya2024 · Сингл · Jitendra Yadav
Akanksha Ke Mujarim Farar2024 · Сингл · Jitendra Yadav
Jan Kahe Bolat Naikhu2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Bhuji Leke Chala Kavariya2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Bhuji Leke Chala Kavariya2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Nachaniya Ke Nach Se2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Jotai Karihe Yadav Ji2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Jawan Yadav Ji Ke Dihi Uhe Sau Saal Jihi2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Ahiran Ke Aage Khali Sirwa Jhukaile Ba2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Viwadit Holi2023 · Сингл · Jitendra Yadav
Dulha Ke Mela Me Bolaib2022 · Сингл · Jitendra Yadav
Dhala Ahiran Ji Ke2022 · Сингл · Jitendra Yadav
Madam Phonwe Par Biji Rahelu2022 · Сингл · Jitendra Yadav
Sasura Jaye Se Pahile Hisaab Chahi2022 · Сингл · Jitendra Yadav
Kanwar Leke Bus Pa Latkal Bani Ho2022 · Альбом · Jitendra Yadav
Coca Cola Na Chat Chhola2022 · Альбом · Shritshti Bharti
Nacheli Kali Ji Tar2022 · Альбом · Jitendra Yadav
Jawani Jindabad Rahi Ho2022 · Альбом · Jitendra Yadav