Информация о правообладателе: THE PSL ENTERTAINMENT / ETHIKA MUSIC
Альбом · 2022
Diamonds in My Cartiers.
Контент 18+
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Back to Me2024 · Альбом · Oba Rowland
I Need My Bitch Back 22023 · Альбом · Oba Rowland
A Lot of You Niggas Lucky Dex Aint Alive.2023 · Сингл · Oba Rowland
Dont Ever Try to Judge Me Dude, You Dont Know What the Fuck I've Been Through.2023 · Сингл · Oba Rowland
I Will, Pt. 22023 · Сингл · Oba Rowland
Love Thoughts2023 · Сингл · Oba Rowland
Black Santa 3 (My Way)2022 · Альбом · Oba Rowland
Diamonds in My Cartiers.2022 · Альбом · Oba Rowland
Big Tymer2022 · Сингл · Oba Rowland
Judas (feat. Oba Rowland)2022 · Сингл · Oba Rowland
Out The Box (feat. Oba Rowland)2021 · Сингл · Oba Rowland
When It Goes Dark2021 · Сингл · Oba Rowland
Dear God2021 · Сингл · Oba Rowland
Dog Food2020 · Сингл · WildBill Det
Hope You're Proud of Me.2020 · Альбом · Oba Rowland
Watermelon Fried Chicken2020 · Сингл · Oba Rowland
Bad for Me2020 · Сингл · Oba Rowland
The Greatest Hits (Best to Ever Do It)2019 · Альбом · Oba Rowland
Stranger Things2019 · Сингл · ShittyBoyz
1 Wood2019 · Сингл · Skilla Baby