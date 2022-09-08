О нас

Контент 18+
Oba Rowland

Oba Rowland

Альбом  ·  2022

Diamonds in My Cartiers.

Контент 18+

#Хип-хоп
Oba Rowland

Артист

Oba Rowland

Релиз Diamonds in My Cartiers.

#

Название

Альбом

1

Трек Different Ways

Different Ways

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

1:36

2

Трек Big Tymer

Big Tymer

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

2:46

3

Трек Klvn Stfu (Obatime)

Klvn Stfu (Obatime)

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

2:22

4

Трек I Am Not J Cole

I Am Not J Cole

Oba Rowland

,

Boldy James

Diamonds in My Cartiers.

2:54

5

Трек Dark Man X

Dark Man X

Oba Rowland

,

Skilla Baby

Diamonds in My Cartiers.

2:50

6

Трек Root for You

Root for You

Oba Rowland

,

Cash Kidd

,

Drego

Diamonds in My Cartiers.

4:27

7

Трек Durden's Catering

Durden's Catering

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

2:28

8

Трек Inspiration from Christoper Douglas-Roberts. Thank You.

Inspiration from Christoper Douglas-Roberts. Thank You.

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

1:10

9

Трек Word of Faith

Word of Faith

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

2:35

10

Трек I Wish

I Wish

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

3:05

11

Трек Livernois Avenue of Fashion

Livernois Avenue of Fashion

Oba Rowland

,

Young Roc

,

Isis Damil

Diamonds in My Cartiers.

2:26

12

Трек Pointers

Pointers

Oba Rowland

,

Samuel Shabazz

Diamonds in My Cartiers.

2:21

13

Трек Live from the Mile

Live from the Mile

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

2:12

14

Трек Pain Is Love

Pain Is Love

Oba Rowland

Diamonds in My Cartiers.

1:55

15

Трек Free Racks

Free Racks

Oba Rowland

,

Foe Peaz

Diamonds in My Cartiers.

2:19

Информация о правообладателе: THE PSL ENTERTAINMENT / ETHIKA MUSIC
Релиз Back to Me
Back to Me2024 · Альбом · Oba Rowland
Релиз I Need My Bitch Back 2
I Need My Bitch Back 22023 · Альбом · Oba Rowland
Релиз A Lot of You Niggas Lucky Dex Aint Alive.
A Lot of You Niggas Lucky Dex Aint Alive.2023 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Dont Ever Try to Judge Me Dude, You Dont Know What the Fuck I've Been Through.
Dont Ever Try to Judge Me Dude, You Dont Know What the Fuck I've Been Through.2023 · Сингл · Oba Rowland
Релиз I Will, Pt. 2
I Will, Pt. 22023 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Love Thoughts
Love Thoughts2023 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Black Santa 3 (My Way)
Black Santa 3 (My Way)2022 · Альбом · Oba Rowland
Релиз Diamonds in My Cartiers.
Diamonds in My Cartiers.2022 · Альбом · Oba Rowland
Релиз Big Tymer
Big Tymer2022 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Judas (feat. Oba Rowland)
Judas (feat. Oba Rowland)2022 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Out The Box (feat. Oba Rowland)
Out The Box (feat. Oba Rowland)2021 · Сингл · Oba Rowland
Релиз When It Goes Dark
When It Goes Dark2021 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Dear God
Dear God2021 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Dog Food
Dog Food2020 · Сингл · WildBill Det
Релиз Hope You're Proud of Me.
Hope You're Proud of Me.2020 · Альбом · Oba Rowland
Релиз Watermelon Fried Chicken
Watermelon Fried Chicken2020 · Сингл · Oba Rowland
Релиз Bad for Me
Bad for Me2020 · Сингл · Oba Rowland
Релиз The Greatest Hits (Best to Ever Do It)
The Greatest Hits (Best to Ever Do It)2019 · Альбом · Oba Rowland
Релиз Stranger Things
Stranger Things2019 · Сингл · ShittyBoyz
Релиз 1 Wood
1 Wood2019 · Сингл · Skilla Baby

