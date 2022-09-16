О нас

RV

RV

Альбом  ·  2022

Les trains qu'on n'a pas pris

#Поп
RV

Артист

RV

Релиз Les trains qu'on n'a pas pris

#

Название

Альбом

1

Трек On tousse tous

On tousse tous

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:30

2

Трек Où sont les poissons ?

Où sont les poissons ?

RV

,

Lou T

Les trains qu'on n'a pas pris

3:18

3

Трек Elle jouait du violoncelle

Elle jouait du violoncelle

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:33

4

Трек L'île en elle

L'île en elle

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:41

5

Трек Il neige

Il neige

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:46

6

Трек Nos vies cassées

Nos vies cassées

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:12

7

Трек Les trains qu'on n'a pas pris

Les trains qu'on n'a pas pris

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

4:05

8

Трек Nous d'en bas

Nous d'en bas

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

2:39

9

Трек Pour t'oublier

Pour t'oublier

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:14

10

Трек Chante encore

Chante encore

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:10

11

Трек La petite danseuse de 14 ans

La petite danseuse de 14 ans

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

4:32

12

Трек Nos illusions

Nos illusions

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

2:40

13

Трек Sortir

Sortir

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:47

14

Трек Loin

Loin

RV

Les trains qu'on n'a pas pris

3:10

Информация о правообладателе: Art-Scène
