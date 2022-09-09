Информация о правообладателе: Serj Steinbach
Альбом · 2022
Synthesis
1 лайк
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
When escape pretends to heal, and burning feels like peace2025 · Сингл · Serj Steinbach
Human Factor2025 · Сингл · Serj Steinbach
Constant Impermanence2024 · Альбом · Serj Steinbach
Notebook2024 · Сингл · Serj Steinbach
Remembrance2024 · Сингл · Serj Steinbach
Nature2024 · Сингл · Serj Steinbach
Cosmo: III. Space Eruption2024 · Сингл · Serj Steinbach
Mind2024 · Сингл · Serj Steinbach
Tearfilled2024 · Сингл · Serj Steinbach
Winter Lullaby2023 · Альбом · Serj Steinbach
Moth2023 · Сингл · Serj Steinbach
Mechanisms2023 · Альбом · Serj Steinbach
Lullaby: Little Galaxy2023 · Сингл · Serj Steinbach
Petrichor2023 · Сингл · Serj Steinbach
Cosmo: II. Andromeda2022 · Сингл · Serj Steinbach
IX2022 · Альбом · Serj Steinbach
VIII2022 · Сингл · Serj Steinbach
V2022 · Сингл · Serj Steinbach
Cosmo: I. Inception2022 · Сингл · Serj Steinbach
Synthesis2022 · Альбом · Serj Steinbach