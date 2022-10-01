О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Biser King

Biser King

Сингл  ·  2022

Dom Dom Yes Yes

#Поп

5 лайков

Biser King

Артист

Biser King

Релиз Dom Dom Yes Yes

#

Название

Альбом

1

Трек Dom Dom Yes Yes (VNTRO, Kadoxy Beats Remix)

Dom Dom Yes Yes (VNTRO, Kadoxy Beats Remix)

Biser King

Dom Dom Yes Yes

3:23

Информация о правообладателе: Müzik Dağıtım
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


