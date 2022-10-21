О нас

Plaisir de France

Plaisir de France

Альбом  ·  2022

#20

#Электро

1 лайк

Plaisir de France

Артист

Plaisir de France

Релиз #20

#

Название

Альбом

1

Трек Serpent (Mr Claude Remix)

Serpent (Mr Claude Remix)

Plaisir de France

,

Bertrand Belin

#20

4:13

2

Трек Horizon (De Pompidou Remix)

Horizon (De Pompidou Remix)

Plaisir de France

,

Barbara Carlotti

#20

5:06

3

Трек La Femme qui en savait trop (De Pompidou Remix)

La Femme qui en savait trop (De Pompidou Remix)

Plaisir de France

,

Olivier Rocabois

#20

3:49

4

Трек Cogne Mon Coeur (Mr Claude Remix)

Cogne Mon Coeur (Mr Claude Remix)

Plaisir de France

,

Regina Demina

#20

3:39

5

Трек La Flamme (De Pompidou Remix)

La Flamme (De Pompidou Remix)

Plaisir de France

,

Barbara Carlotti

#20

4:57

6

Трек Trois questions pas plus (Stringapella Remix)

Trois questions pas plus (Stringapella Remix)

Plaisir de France

,

Arnold Turboust

#20

3:11

7

Трек Etrange Danse (De Pompidou Remix)

Etrange Danse (De Pompidou Remix)

Plaisir de France

,

Sarah Rebecca

#20

3:40

8

Трек Etrange Danse (Clément Aswf Remix)

Etrange Danse (Clément Aswf Remix)

Plaisir de France

,

Sarah Rebecca

#20

3:41

9

Трек Cogne mon coeur (Tim Paris Remix)

Cogne mon coeur (Tim Paris Remix)

Plaisir de France

,

Regina Demina

#20

4:09

10

Трек Dans toutes les chansons d'amour (Polocorp Remix)

Dans toutes les chansons d'amour (Polocorp Remix)

Plaisir de France

,

Valli

#20

6:14

11

Трек Etrange Danse (The Vermins Remix)

Etrange Danse (The Vermins Remix)

Plaisir de France

,

Sarah Rebecca

#20

5:06

12

Трек Serpent (Damon Jee Remix)

Serpent (Damon Jee Remix)

Plaisir de France

,

Bertrand Belin

#20

6:03

13

Трек Sur la piste (Badknife Remix)

Sur la piste (Badknife Remix)

Plaisir de France

,

The Chauffeur

#20

5:36

14

Трек Dans toutes les chansons d'amour (Summer Remix)

Dans toutes les chansons d'amour (Summer Remix)

Plaisir de France

,

Valli

#20

3:19

15

Трек Cogne mon coeur (Rework Remix)

Cogne mon coeur (Rework Remix)

Plaisir de France

,

Regina Demina

#20

6:27

16

Трек Disposées (De Pompidou Remix)

Disposées (De Pompidou Remix)

Plaisir de France

,

Guillaume Léglise

#20

3:44

17

Трек Voyage troublant (Mr Claude Remix)

Voyage troublant (Mr Claude Remix)

Plaisir de France

#20

2:44

Информация о правообладателе: Plaisir de France
