Un Solo Pueblo

Un Solo Pueblo

Альбом  ·  2022

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

#Латинская
Un Solo Pueblo

Артист

Un Solo Pueblo

Релиз Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Mariquita

Mariquita

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

2:48

2

Трек Navidad Importada

Navidad Importada

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

3:59

3

Трек Versos al Niño

Versos al Niño

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

2:55

4

Трек Aguinaldo Tocuyano

Aguinaldo Tocuyano

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

3:13

5

Трек El Gallo Enano

El Gallo Enano

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

3:15

6

Трек El Retorno de Turiamo

El Retorno de Turiamo

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

3:40

7

Трек El Omnipotente

El Omnipotente

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

3:09

8

Трек Pastores

Pastores

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

3:59

9

Трек Ya Viene la Pascua

Ya Viene la Pascua

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

2:49

10

Трек Estribillo Serrano

Estribillo Serrano

Un Solo Pueblo

Música Navideña de un Solo Pueblo, Vol. 2

2:52

Информация о правообладателе: IC RECORD
