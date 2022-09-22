О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Nando Espinosa

Nando Espinosa

Альбом  ·  2022

Hot Rock All on Guitars

#Психоделический рок
Nando Espinosa

Артист

Nando Espinosa

Релиз Hot Rock All on Guitars

#

Название

Альбом

1

Трек Piece of My Heart

Piece of My Heart

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

3:43

2

Трек Susie Q

Susie Q

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

4:24

3

Трек Clown

Clown

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

4:37

4

Трек Need Some Love

Need Some Love

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

2:54

5

Трек In the Mood

In the Mood

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

3:32

6

Трек Finding My Way

Finding My Way

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

5:16

7

Трек Flick of the Wrist

Flick of the Wrist

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

3:26

8

Трек Now I'm Here

Now I'm Here

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

3:50

9

Трек Rape Me

Rape Me

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

2:52

10

Трек Sunshine of Your Love

Sunshine of Your Love

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

5:09

11

Трек I'm a Legend Tonight

I'm a Legend Tonight

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

4:08

12

Трек No Prayer for the Dying

No Prayer for the Dying

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

4:22

13

Трек Stone Cold Crazy

Stone Cold Crazy

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

3:16

14

Трек New Year's Day

New Year's Day

Nando Espinosa

Hot Rock All on Guitars

5:06

Информация о правообладателе: Nando Espinosa
