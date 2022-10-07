О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Диана Гаран

Диана Гаран

Сингл  ·  2022

Дезертир

#Рок#Русский рок

1 лайк

Диана Гаран

Артист

Диана Гаран

Релиз Дезертир

#

Название

Альбом

1

Трек Дезертир

Дезертир

Диана Гаран

Дезертир

3:20

Информация о правообладателе: Our Angels
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Будешь улыбаться
Будешь улыбаться2025 · Сингл · Диана Гаран
Релиз не жалей.
не жалей.2025 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Манифест
Манифест2025 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Мотылёк
Мотылёк2024 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Игрушка
Игрушка2024 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Скиталица
Скиталица2023 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Отдать взамен
Отдать взамен2023 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Дезертир
Дезертир2022 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Море
Море2022 · Альбом · Диана Гаран
Релиз Олово
Олово2022 · Альбом · Диана Гаран
Релиз Что же такое счастье?
Что же такое счастье?2021 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Боялся быть один
Боялся быть один2021 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Туда, где ты
Туда, где ты2021 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Фамилия
Фамилия2020 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Плохая примета
Плохая примета2019 · Сингл · Диана Гаран
Релиз Иди ко мне
Иди ко мне2019 · Сингл · Диана Гаран

Похожие альбомы

Релиз Прекратим этот бой
Прекратим этот бой2021 · Сингл · Инна Вальтер
Релиз Мятное солнце
Мятное солнце2018 · Альбом · Земля АделИ
Релиз Вороны
Вороны2023 · Сингл · Наталья Качура
Релиз Мечтай
Мечтай2022 · Сингл · TROFEEVA
Релиз 31 Июля
31 Июля2021 · Сингл · Анири
Релиз Avid / Hands Up to the Sky
Avid / Hands Up to the Sky2021 · Альбом · SawanoHiroyuki[nZk]
Релиз Экипаж
Экипаж2024 · Сингл · Наталья Качура
Релиз Storyteller
Storyteller2015 · Альбом · Carrie Underwood
Релиз На повторе
На повторе2024 · Сингл · РЭКИ
Релиз Космонавт
Космонавт2012 · Альбом · Даша Суворова
Релиз Поломалось сердце
Поломалось сердце2019 · Альбом · Катя Гордон
Релиз Splende
Splende2015 · Альбом · Annalisa

Похожие артисты

Диана Гаран
Артист

Диана Гаран

KOSTOVA
Артист

KOSTOVA

Ваня Чебанов
Артист

Ваня Чебанов

Rubi
Артист

Rubi

ATMA
Артист

ATMA

TRIDA
Артист

TRIDA

Slava Inside
Артист

Slava Inside

Ugli
Артист

Ugli

NANSI & SIDOROV
Артист

NANSI & SIDOROV

Sabi
Артист

Sabi

D’Or
Артист

D’Or

BARABANOV
Артист

BARABANOV

Omaru
Артист

Omaru