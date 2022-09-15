Информация о правообладателе: Hirai Zerdüş
Сингл · 2022
Küçüğüm
1 лайк
Другие альбомы артиста
Uyuyamıyorum2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Eskiden2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Kırdın Kalbimi Zalim2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
En Güzel Şehir2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Kurban Olurum2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Ne Oldu Gönüle2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Cevr-i alem2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Kimim Varki Senden Başka2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Senin Umurunda MI2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Sevdamız2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Yar Gelsin2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Dargınım2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Kahramanımsın Benim2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Kaç Kere Sever İnsan2025 · Сингл · Hirai Zerdüş
Adını Demem Eller Duymasın2024 · Сингл · Hirai Zerdüş
Sele Verseydim2024 · Сингл · Hirai Zerdüş
Boşu Boşuna2024 · Сингл · Hirai Zerdüş
Başka Evrende2024 · Сингл · Hirai Zerdüş
Gitme Gül Ölür2024 · Сингл · Hirai Zerdüş
Ulvi Alem2024 · Сингл · Hirai Zerdüş