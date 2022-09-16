О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

П$евдомир

П$евдомир

Сингл  ·  2022

Молоко

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп

1 лайк

П$евдомир

Артист

П$евдомир

Релиз Молоко

#

Название

Альбом

1

Трек Молоко

Молоко

П$евдомир

Молоко

2:36

Информация о правообладателе: RapdirtyStore
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Меня ждут города
Меня ждут города2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Молоко
Молоко2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Я граблю людей
Я граблю людей2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Мне не важно что ты скажешь про меня
Мне не важно что ты скажешь про меня2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Колбаса
Колбаса2022 · Сингл · Скаймен
Релиз Ночи напролёт
Ночи напролёт2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Все вместе
Все вместе2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Фанат
Фанат2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Я прожил свою жизнь как звезда
Я прожил свою жизнь как звезда2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Paranoid Season
Paranoid Season2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Triple Six
Triple Six2022 · Альбом · П$евдомир
Релиз Мне похуй на все
Мне похуй на все2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Мысли на ночь 2
Мысли на ночь 22022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Я убитый как вчера
Я убитый как вчера2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Деньги есть в кармане
Деньги есть в кармане2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Пуля в голове
Пуля в голове2022 · Сингл · П$евдомир
Релиз Old School
Old School2021 · Альбом · П$евдомир
Релиз Еще один вечер с тобой
Еще один вечер с тобой2021 · Сингл · П$евдомир
Релиз Я еду в магазины
Я еду в магазины2021 · Сингл · П$евдомир
Релиз Посмотри на меня
Посмотри на меня2021 · Сингл · П$евдомир

Похожие артисты

П$евдомир
Артист

П$евдомир

Monaco
Артист

Monaco

Saverio Amore
Артист

Saverio Amore

M'uzLab
Артист

M'uzLab

Ryvix
Артист

Ryvix

The High Spirit
Артист

The High Spirit

AN_DARVIN
Артист

AN_DARVIN

ALEKS
Артист

ALEKS

Gnossienne
Артист

Gnossienne

Maytreya
Артист

Maytreya

ГАМАЮНА
Артист

ГАМАЮНА

Cvetocek7
Артист

Cvetocek7

Кофе С Молоком
Артист

Кофе С Молоком