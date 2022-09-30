О нас

Gran Rah

Gran Rah

,

Borderline

Альбом  ·  2022

Híbrido

Контент 18+

#Рэп
Gran Rah

Артист

Gran Rah

Релиз Híbrido

#

Название

Альбом

1

Трек No Pueden Tocarme

No Pueden Tocarme

Gran Rah

,

Borderline

,

DJ Jotakao

Híbrido

3:30

2

Трек Me Siento Fuerte

Me Siento Fuerte

Gran Rah

,

Borderline

,

Said Menay

Híbrido

3:21

3

Трек Sin Papeles

Sin Papeles

Gran Rah

,

Borderline

,

Pollo González

Híbrido

4:30

4

Трек Tóxico Amor

Tóxico Amor

Gran Rah

,

Borderline

,

Astronautiko

,

Delaire

Híbrido

4:14

5

Трек El Castigador

El Castigador

Gran Rah

,

Borderline

,

Claudio Bastardo

,

Vicho en la guitarra

Híbrido

5:44

6

Трек Merengazo

Merengazo

Gran Rah

,

Borderline

Híbrido

3:34

7

Трек Marabunta

Marabunta

Gran Rah

,

Borderline

,

Danger

,

Warrior Rapper School

Híbrido

6:11

8

Трек Basurero de Humanos

Basurero de Humanos

Gran Rah

,

Borderline

Híbrido

3:48

9

Трек Wølf

Wølf

Gran Rah

,

Borderline

,

Said Menay

,

EnSecreto

,

Vicho en la guitarra

Híbrido

3:08

10

Трек Kintsugi

Kintsugi

Gran Rah

,

Borderline

Híbrido

3:42

11

Трек Te Miro

Te Miro

Gran Rah

,

Borderline

,

Said Menay

,

Jazone

Híbrido

3:30

12

Трек Estoy Bien

Estoy Bien

Gran Rah

,

Borderline

,

Delaire

Híbrido

4:01

13

Трек Reina

Reina

Gran Rah

,

Borderline

,

Flor De Rap

,

Delaire

Híbrido

3:46

Информация о правообладателе: Gran Rah & Borderline
Волна по релизу
