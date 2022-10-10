О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Grand Master Duda
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tipo de Negros
Tipo de Negros2025 · Сингл · O Complô
Релиз On The Road
On The Road2025 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз A Decisão
A Decisão2025 · Сингл · O Complô
Релиз Mão pra Cima
Mão pra Cima2024 · Сингл · O Complô
Релиз Bossa Swing Soul
Bossa Swing Soul2024 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Savage
Savage2024 · Сингл · O Complô
Релиз Samba Rock
Samba Rock2024 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Falador
Falador2024 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Chica Mala
Chica Mala2023 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Lacrolândia
Lacrolândia2023 · Сингл · O Complô
Релиз Dance Numa Relax
Dance Numa Relax2023 · Сингл · O Complô
Релиз Chico Bamba
Chico Bamba2023 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Preto Soul
Preto Soul2022 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Brazilidades no Pé
Brazilidades no Pé2022 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Dance With Me
Dance With Me2022 · Сингл · Adilson DJ Brazil
Релиз Addicted To You
Addicted To You2022 · Сингл · Grand Master Duda
Релиз Novo Hip Hop
Novo Hip Hop2021 · Сингл · O Complô
Релиз Evacuar
Evacuar2020 · Сингл · Caprieh

Похожие артисты

Grand Master Duda
Артист

Grand Master Duda

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож